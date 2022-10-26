Dolar
18.60
Euro
18.69
Altın
1,667.58
ETH/USDT
1,575.80
BTC/USDT
20,847.00
BIST 100
3,979.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 5,7 artışla 92,2 milyar dolara çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 26.10.2022
ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,7 artarak 92,2 milyar dolara yükseldi.

Art arda 5 ay gösterdiği daralmanın ardından artış kaydederek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan mal ticaret açığı, ağustosta 87,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı eylülde yüzde 1,5 azalışla 177,6 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı yüzde 0,8 artarak 269,8 milyar dolara çıktı.

Eylülde aylık bazda toptan eşya stokları yüzde 0,8 ve perakende stokları yüzde 0,4 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
MEB ile THY'den indirimli seyahat için iş birliği protokolü
Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu

Benzer haberler

ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de mal ticareti açığı 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet