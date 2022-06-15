Dolar
17.29
Euro
18.00
Altın
1,827.31
ETH/USDT
1,126.30
BTC/USDT
21,372.00
BIST 100
2,515.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık, İsviçre'de, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin" Türkiye raporunun değerlendirildiği kapanış oturumunda konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 2,8 yükselerek tahminleri aştı.

Dilara Zengin Okay   | 15.06.2022
ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Beklenenden az artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. Endeks, nisanda ise yüzde 0,4'lük artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 yükseldi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 2,8 arttı. Bu dönemde beklentileri aşan ihracat fiyat endeksindeki artışın, yüzde 1,3 olması tahmin ediliyordu. Endeks, nisanda ayında da yüzde 0,8 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,9 ile rekor seviyede yükseliş kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır
Karabük'te sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını görüştü
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de yılbaşından bugüne kadar 13 tane DEAŞ'lı canlı bomba bulduk

Benzer haberler

ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı

ABD'de ithalat fiyatları mayısta beklentilerin altında kaldı

Akdenizli hazır giyimcilerden mayısta 32,6 milyon dolarlık ihracat

Bursa'nın tarımsal ürünlerinin ihracatında yeni hedef Çin ve Rusya pazarları

THY, 2021 yılında 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi

THY, 2021 yılında 8,7 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi
TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi

TİM Başkanlığı'na Mustafa Gültepe seçildi
"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı

"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı