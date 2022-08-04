Dolar
17.95
Euro
18.37
Altın
1,788.91
ETH/USDT
1,613.10
BTC/USDT
22,905.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 6 bin kişilik artış gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 04.08.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

Washington

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada 260 bine çıkarak beklenenden fazla yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 30 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi artarak 260 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 259 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 256 binden 254 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin artarak 254 bin 750'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 23 Temmuz ile biten haftada 48 bin kişi artarak 1 milyon 416 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşına ilişkin son verilerin sıkı iş gücü piyasasında bir miktar yumuşamaya işaret ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ kararları sonrası teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle Başhekim Leana'yı aradı
Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

Borsa güne rekorla başladı

Borsadan kapanış rekoru

Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor

Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar, yoğun veri gündemi ve haber akışıyla dalgalı seyrediyor

Küresel piyasalar, yoğun veri gündemi ve haber akışıyla dalgalı seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet