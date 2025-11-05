Dolar
42.12
Euro
48.42
Altın
3,965.72
ETH/USDT
3,321.20
BTC/USDT
101,869.00
BIST 100
10,919.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı
Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında iki holdinge kayyum atandı
Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dolar endeksi 3 ayın ardından 100 seviyesinin üzerini test etti

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet