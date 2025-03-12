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Ekonomi

ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı

Dilara Zengin Okay  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı

Washington
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

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