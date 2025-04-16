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Ekonomi

ABD, İran ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli şirketi yaptırım listesine aldı

ABD hükümeti, İran'ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli "Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd." şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.

Şilan Turp  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
ABD, İran ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli şirketi yaptırım listesine aldı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ham petrol satın alan ve işleyen, Çin merkezli bağımsız "teapot" petrol rafinerisi Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd. şirketine yönelik yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

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Şirketin İran'dan bir milyar doları aşkın değerde ham petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, İran'ın "gölge filosu" kapsamında Çin'e yönelik petrol sevkiyatlarını kolaylaştıran çeşitli şirket ve gemilere de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik maksimum baskı politikası çerçevesindeki tüm yaptırımların eksiksiz şekilde uygulanacağı vurgulanarak, "İran istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece, ABD hem İran'ı hem de yaptırımlardan kaçınmasına yardım eden tüm ortaklarını sorumlu tutacaktır." ifadesine yer verildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu. Bir sonraki tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması bekleniyor.

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