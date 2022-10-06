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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan çok taraflı kalkınma bankalarına "gelişim" çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası gibi çok taraflı kalkınma bankalarına iş modellerini yenileme çağrısı yaptı.

Dilara Zengin Okay   | 06.10.2022
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan çok taraflı kalkınma bankalarına "gelişim" çağrısı Fotoğraf: Nathan Posner/AA

Washington

Yellen, Küresel Kalkınma Merkezi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu temel zorluklar ve kalkınma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birçok gelişmiş ekonominin çok yüksek enflasyonla yüz yüze geldiğini belirten Yellen, bazı büyük ekonomilerin enerji kaynaklarındaki belirsizlik nedeniyle daha fazla baskıyla karşı karşıya olduğunu, bu farklı zorlukların farklı politika yaklaşımlarını gerektirdiğini ifade etti.

Yellen, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan büyük ekonomiler için önceliğin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu vurgulayarak, merkez bankalarının birinci derecede sorumluluğa sahip olduğunu anlattı.

Gelişmiş ülkelerdeki makroekonomik sıkılaşmanın uluslararası etkileri olabileceğine dikkati çeken Yellen, döviz kuru hareketlerinin olası sonuçlarına karşı dikkatli olduklarını ifade etti.

"Çok taraflı kalkınma bankalarının da gelişmesi gerekiyor"

Küresel zorluklar karşısında kalkınma finansmanının önemine değinen Yellen, finansmanın daha etkin şekilde harekete geçirilmesi için yeni stratejiler, politikalar ve yaklaşımlar geliştirmek amacıyla bir araya gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Yellen, "Büyük bir küresel tasarruf havuzu var. Ancak gelişmekte olan ülkelere akış sınırlı." diye konuştu.

Çok taraflı kalkınma bankalarının tek başlarına ihtiyaç duyulan ölçekte finansman sağlayamayacağını ancak çözümün kritik bir parçası olduğuna işaret eden Yellen, "çok taraflı kalkınma bankalarının da gelişmesi gerekiyor." dedi.

Yellen, "Bu bankaların gelişimi, teşviklerde, işletme modellerinde ve bankaların finansal kaynaklarının kullanımlarında değişiklikler gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası yönetimini yol haritası oluşturmaya çağıracak

Küresel zorlukların üstesinden gelinmesi için yatırımların nasıl teşvik edileceği konusunda farklı bir bakış açısı edinilmesi gerektiğini belirten Yellen, kalkınma bankalarının operasyonel modellerindeki değişiklikleri dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Yellen, geleneksel ülke bazlı kredi modeline ek olarak genişletilmiş seçenekleri değerlendirmenin zamanı geldiğini söyledi.

Kalkınma bankalarının hem küresel hem de bölgesel kuruluşları desteklemesinin gerekebileceğini kaydeden Yellen, kalkınma bankalarının özel finansmanı harekete geçirmek için daha güçlü hedefler benimsemeleri ve projelerinde garantiler ile sigorta ürünleri de dahil olmak üzere daha geniş bir araç yelpazesi kullanmaları gerektiğine inandığını bildirdi.

Yellen, Dünya Bankasının gelişimi amacıyla hissedarlarla birlikte çalışılarak yol haritası oluşturulması için gelecek hafta IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında Dünya Bankası yönetim kuruluna çağrıda bulunacağını ifade etti.

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