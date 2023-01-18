ABD Hazine Bakanı Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu "iletişimi geliştirme" konusunda anlaştı
ABD Hazine Bakanı Yellen ile Çin'in dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu'nun, Zürih'te yaptıkları görüşmede makroekonomik ve finansal konularda iletişimi daha da geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi.
Washington
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Janet Yellen ve Liu Hi'nin, İsviçre'nin Zürih şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yellen'ın göreve gelmesinden bu yana Liu ile ilk yüz yüze görüşmesinin "samimi, somut ve yapıcı" geçtiği belirtilen açıklamada, Yellen ve Liu'nun, makroekonomik ve finansal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, her iki tarafın da küresel ekonominin işleyişi için makroekonomik ve finansal konulardaki iletişimi daha da geliştirmenin önemli olduğu konusunda anlaştığı bildirildi.
Açıklamada, Yellen ve Liu'nun, sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusunda da anlaştığı, temiz enerjiye geçişte gelişmekte olan ülkelere sağlanan desteğin yanı sıra iklim finansmanı konusunda ikili ve Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (APEC) içinde olduğu çok taraflı iş birliğini geliştirecekleri vurgulandı.
Görüşmede Yellen'ın endişe duyulan konularını da dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, yakın zamanda Çin'e seyahat etmeyi ve meslektaşlarını ABD'de ağırlamayı beklediğini bildirdiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.