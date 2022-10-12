Dolar
18.57
Euro
18.01
Altın
1,666.12
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
19,094.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yükselen faiz oranlarına ilişkin endişelerin oynaklığı artırdığı bir dönemde, ABD piyasalarında finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 12.10.2022
ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi

Washington

Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, piyasaların iyi işlemeye devam ettiğini belirtti.

Janet Yellen, "ABD'de ve finansal piyasalarımızda gerçekten finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in politikası hakkında konuşmayacağını ancak bankanın enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu belirten Yellen, Fed'in enflasyonu nasıl kontrol altına alacağına dair bir plan hazırladığını ve bunun piyasa tarafından oldukça iyi anlaşıldığını düşündüğünü kaydetti.

Yellen, Fed'in yaklaşımına itiraz etmediğini ve karar alma süreçlerine müdahale etmeyeceğini vurgulayarak "Fed'in bağımsızlığına güçlü bir şekilde inanıyorum." dedi.

Doğru yolun hangisi olduğuna karar vermenin Fed'in işi olduğunu ifade eden Yellen, bunun riskleri dengeleme meselesi olduğunu aktardı. Yellen, Fed'in iyi kararlar alacağına güvendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi

ABD Hazine Bakanı Yellen piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet