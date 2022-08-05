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Ekonomi

ABD Başkanı Biden'dan Kongreye enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısını geçirme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısının geçirilmesi için Kongreye çağrıda bulundu.

Dilara Zengin Okay   | 05.08.2022
ABD Başkanı Biden'dan Kongreye enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısını geçirme çağrısı

Washington

ABD Başkanı Biden, "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak adlandırılan tasarıyı görüşmek üzere General Motors, Cummins, AFL-CIO, Kaiser Permanente, UAW, Carrier ve Ameren şirketlerinin üst yöneticileriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıya söz konusu şirketlerin üst yöneticilerinin yanı sıra ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de katıldı.

Biden, toplantıda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yönelik 430 milyar dolarlık yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Yasa tasarısının milyonlarca Amerikalı için sağlık maliyetlerini düşüreceğine dikkati çeken Biden, tasarının sağlık sigortası Medicare'e reçeteli ilaç fiyatlarını müzakere etme gücü vereceğini söyledi.

Biden, tasarı kapsamında iklim krizinin ele alınması ve ailelerin enerji faturalarının yılda ortalama 500 dolar düşürülmesi için de 369 milyar dolarlık yatırım yapılacağını anlattı.

Bütçe açığını 300 milyar dolar azaltması bekleniyor

Tasarının temiz enerji sağlayacak ve ABD'nin şebekesini güçlendirecek enerji projelerinin inşasını teşvik etmek için vergi indirimlerini de içerdiğini belirten Biden, hayata geçirilecek yeni projelerin istihdama da katkı sağlayacağını kaydetti.

Biden, yasa tasarısında öngörülen yatırımlarla toparlanmanın hızlanacağını vurgulayarak, tasarının bütçe açığını da 300 milyar dolar azaltacağını dile getirdi.

Başkan Biden, "Enflasyonu Düşürme Yasası, reçeteli ilaç fiyatlarını ve sağlık sigortası primlerini düşürecek, istihdam ve ekonomik fırsat yaratacak temiz enerjiye yatırım yapacak, bütçe açığını azaltacak ve kurumlar vergisi kanunumuzda sağduyulu reformlar yapacak." dedi.

Söz konusu yasa tasarısının her iki partinin de desteğine sahip olduğunu belirten Biden, şöyle devam etti:

"Kongreye mesajım şudur; Amerikan halkını dinleyin. Bu, işçi sınıfı ve orta sınıf ailelerinin karşı karşıya olduğu yükleri azaltırken, enflasyonu düşürmek, bütçe açığını azaltmaya devam etmek, sağlık maliyetlerini azaltmak, iklim kriziyle mücadele etmek ve Amerika'nın enerji güvenliğini desteklemek için geçirebileceğiniz en güçlü yasa tasarısı. Geçirin ve masama getirin."

"Ülkemiz tarihinde iklim değişikliğiyle mücadelede yapılan en büyük yatırım"

ABD Hazine Bakanı Yellen da toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu yasa tasarısını "ülke tarihinde iklim değişikliğiyle mücadelede yapılan en büyük yatırım" olarak nitelendirdi.

Yasa tasarısının ABD'yi sadece küresel enerji şoklarından korumakla kalmayacağını aynı zamanda iyi ücretli işler de yaratacağını belirten Yellen, bütçe açığını zaman içinde yüz milyarlarca dolar azaltacağını vurguladı.

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, söz konusu yasa tasarısını görüşmek üzere Senatonun cumartesi toplanacağını söyledi.

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