Dolar
35.94
Euro
37.45
Altın
2,873.91
ETH/USDT
2,776.40
BTC/USDT
97,905.00
BIST 100
9,786.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için cenaze töreni düzenleniyor Kars'ta "Kış Tatbikatı-2025" seçkin gözlemci günü icra ediliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması” programında konuşuyor
logo
Ekonomi

AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

Ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 10 Şubat'tan itibaren AB piyasalarında satılabilecek.

Ata Ufuk Şeker  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.

AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Malatya'da depremde hayatını kaybeden öğrencilerin isimi yurtlarında yaşatılacak
Antakya'da belediyenin yerinde dönüşüm projesiyle depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor
Hatay'daki depremde yıkılan kamu kurumları tek kampüste toplanacak
Hatay'da inşa edilen köy evlerine yerleşimin başlamasıyla yaşam canlanıyor

Benzer haberler

AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi

Uluslararası kurumlardan AB'ye, İsrail'in işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklama çağrısı

AB, ABD ile zorlu pazarlığa hazırlanıyor

AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

AB: ABD tarafından hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz
AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur

AB liderleri: Ek gümrük vergileri ABD'nin de zararına olur
NATO Genel Sekreteri Rutte'ye göre, Trump'ın politikaları İttifak'a zarar vermeyecek

NATO Genel Sekreteri Rutte'ye göre, Trump'ın politikaları İttifak'a zarar vermeyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet