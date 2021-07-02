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Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,72 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Murat Aslan   | 02.07.2021
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Temmuz Cuma günü açıklanacak Mayıs 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2 milyar 720 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 3,35 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 25,8 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 20 milyar dolar ile 31,5 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, nisan döneminde 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin nisanda 26,98 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi mayısta 1,18 milyar dolar gerileyerek 25,8 milyar dolara indi.

AA Finans beklenti anketlerine göre, aylık beklenti, gerçekleşme, yıl sonu beklentisi ve yıl sonu beklenti değişimi (milyar dolar) şöyle:

DönemBeklentiGerçekleşmeYıl sonu beklentisiÖnceki aya göre değimi
Ocak1,701,8524,00-
Şubat2,302,6026,902,90
Mart3,603,4227,050,15
Nisan2,431,7126,98-0,07
Mayıs2,72-25,80-1,18
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