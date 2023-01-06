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Ekonomi

A101 ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından A101 de ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleyeceğini duyurdu.

Fatma Eda Topcu   | 06.01.2023
A101 ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitledi

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70 binden fazla çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile A101, kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edecek.

Yıl boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına devam eden, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 üründe fiyat sabitlemesine gidecek.

A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da kaliteli ürünleri daima en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek.

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