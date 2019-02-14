Saatteki 1,5 asırlık tecrübesini güvenlik teknolojilerine taşıdı

Fotoğraf: AA/Alpaslan Körükcü

İSTANBUL - Uğur Aslanhan

2. Abdülhamid'in saatçibaşısı Alman Johann Meyer tarafından 1878'de kurulan, ünü ülke sınırlarını aşan ve bir zamanlar ünlü simaların saatlerinin bakım ve tamirini yapan Meyer Saat, bugün Meyer Group çatısı altında sunduğu güvenlik ve görüntülüme çözümleri ile alanında Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Meyer Saat'in öyküsü; saate meraklı olan 2. Abdülhamid'in 1870'li yıllarda dönemin Alman imparatoruna yazdığı mektupta, kendisine bir saat ustası göndermesini istemesiyle başlar. Berlin'de Unter den Linden caddesinde bir saatçide çalışan ve Osmanlı sultanının sarayına saatçi aradığını öğrenen Johann Meyer, bu işe başvurur ve kabul edilir.

İstanbul'a 1876 yılında gelen ve Yıldız Sarayı'nda başsaatçi olan 33 yaşındaki Meyer, başta padişah olmak üzere şehzadeler, hanım sultanlar, bakanlar, yüksek memur ve komutanların saatlerinin bakım ve tamir işleriyle ilgilenir.

2. Abdülhamid'in saatçibaşısı olan Meyer, aradan geçen 2 yılın ardından padişahtan izin alarak Karaköy ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan Tünel'in Karaköy durağının karşısına saat tamir atölyesi açar.

Gelip geçenlerin uğrak yeri olması umuduyla açtığı dükkanda amacına ulaşan Meyer, işlerinin iyi gitmesi sonrası yanına iki çırak alır. Alman saatçinin ünü zamanla kentin sınırlarını aşar.

Ünü Türkiye'yi aşar, saatleri ünlü binaları süsler

Türkiye'ye 1930'da ilk bekçi saatlerini, 1935'te de ilk işçi kart basma saatlerini getiren şirketin başına 1946'da torun Wolfgang Meyer geçer. Bu süreçte ünü Türkiye'yi aşan Meyer'in saatleri, ünlü binaların duvarları ve meydanlarını süslerken, şirket de uluslararası bir marka halini alır.

Ünlülerin yurt dışından getirttiği saatlerin de tamirini yapan şirket, her geçen gün büyüyerek Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdürür.

Cumhuriyet'in ilanından sonra Malta Köşkü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün masa saatini tamir eden Wolfgang Meyer'e, Atatürk tarafından imzalı fotoğraf hediye edilir.

İngiltere ve Uzak Doğu'ya ihracat

2000'de Meyer Yazılım departmanı kurulurken, 2001'de dünyanın öncü biyometrik şirketleri ile iş birliğine gidilir. 2005'te Meyer yazılımları İngiltere ve Uzak Doğu'ya ihraç edilir.

2006'da Türkiye'nin ilk el-damar tanıma sistemini kuran şirket, 2007'de RFID ürünlerini ithal etmeye başlar. 2008'de dünyanın ilk 3 boyutlu yüz tanıma sistemini Türkiye pazarına sunan şirket, 2009'da dünyanın ilk ekranlı GPRS'li güvenlik tur kontrol sistemini Türkiye'ye getirir.

"Torunu 1965'te ülkenin ilk saat fabrikasını kurdu"

Nahsen Bayındır, Cumhuriyet'in ilanına kadar duvar saati yapan şirketin, bu tarihten sonra ülkede kurulan firmalar için işçi ve bekçi kontrol saatleri getirttiğini, torun Wolfgang Meyer'in ithalat yerine Türkiye'de üretim yapmak için 1965'te ülkenin ilk saat fabrikasını kurduğunu hatırlatarak, "İthal ettiğimiz bekçi saatlerini ve işçi kart basma saatlerini burada yapıyor. Bu ürünlerden binlerce satıyor." dedi.

Bayındır, bu süreç devam ederken kendisinin 1968'de şirkete çırak olarak girdiğini, Wolfgang Meyer'in vasiyeti üzerine 4. nesil yönetici olarak şirketin başında bulunduğunu anlattı.

Wolfgang Meyer'in 2 kızı olduğunu aktaran Bayındır, "Biliyordu ki kızları buraya geldiğinde şirketi satıp gidecekti. Onun tek isteği; babasının, dedesinin şirketinin Türkiye'de hizmetine devam etmesi ve Meyer ismini yaşatmasıydı. 1981 yılında vefat ettiğinde vasiyetinde şirketin yüzde 20 hissesini bana bırakmıştı." diye konuştu.

"Türkiye'ye en iyi teknolojileri getirmemiz gerekiyor çünkü ben Meyer'im"

Meyer Biyometrik & Güvenlik AŞ Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Bayındır, şirketin, halihazırda 110 personelle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Yurt dışında getirdiğimiz parmak izi ve yüz tanıma sistemlerini Türkçe hale getirerek kurulumunu yapıyoruz." dedi.

Teknoparkta yer aldıklarını ve en kısa sürede oraya geçeceklerini bildiren Bayındır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hiçbir firma, bir bardak süt için bir inek beslemiyor. Ancak biz sistem kurduğumuz firmalara her an hizmet vermek için telefonun başında bekliyoruz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki siz, 'Ben teknolojiye geçmeyeyim' derseniz bitersiniz. 141 yıllık şirketi bir kale yapmak çok zor ama yıkmak çok kolay. O adamın vasiyeti burada çalışan insanlar... Geçen yıl 90 kişiydik, bu yıl 110 kişi olduk. Her yıl daha da büyüyeceğiz. Türkiye'ye en iyi teknolojileri getirmemiz gerekiyor çünkü ben Meyer'im."

"Muhteşem kalitede parmak izi ve yüz tarama hizmetleri sunuyoruz"

Nahsen Bayındır, şu anda Türkiye'de en çok turnike sistemi kuran şirketlerden olduklarını ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yüzlerce kurumsal şirkete hizmet verdiklerini belirterek, "Şu anda yanılma payı sıfır denilebilecek kadar muhteşem kalitede parmak izi ve yüz tarama hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, kamera kurulum hizmetleri de sunuyoruz." diye konuştu.

Bayındır, teknoparka geçtikten sonra Türkiye'de özellikle güvenlik sektörü başta olmak üzere ülkeye lazım olan yazılımları üreteceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Her firmaya ayrı ayrı sistem kuruyoruz, yazılımını farklı yapıyoruz. Türk Cumhuriyetler, Orta Doğu, Rusya ve Afrika'daki bazı ülkelere hizmet veriyoruz. 15-20 ülkeye hizmet veriyoruz. Yurt dışına açıldık. Üzerimde Wolfgang Meyer'in vasiyetinin büyük sorumluluğu var. Türkiye çok daha iyi olacak. Biz de her zaman ileriye gideceğiz. Daha çok çalışarak daha fazla gayretle ülkemizin de, şirketimizin de daha ileride olacağını düşünüyorum."







