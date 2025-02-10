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Ekonomi

Ifo: Ekonomistler, Almanya'nın bu yıl da büyüyeceğine güvenmiyor

Uluslararası ekonomistler, Almanya'nın bu yıl da sanayileşmiş ülkeler arasında büyümede en geride kalan ülke olmasını bekliyor.

Bahattin Gönültaş  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Ifo: Ekonomistler, Almanya'nın bu yıl da büyüyeceğine güvenmiyor

Berlin

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), 3 ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin 2025 ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, 2025'te küresel ekonomide büyümenin yüzde 2,9 olması bekleniyor. Ekonomistler, 2024 yılı için yüzde 2,6'lık bir büyüme öngörmüştü.

Ekonomistler, küresel ekonomide büyümesinin 2026'da yüzde 3,2'ye çıkacağını tahmin ediyor.

Söz konusu büyümenin 2028'de yüzde 3,1'e inmesi bekleniyor. Ekonomistler, ayrıca büyüme oranlarında bölgeye bağlı olarak büyük farklılıklar olacağını öngörüyor.

Bu yıl için büyüme beklentileri, Afrika için yüzde 3,9, Kuzey Amerika için yüzde 2,4, Asya için yüzde 3,8 ve Avrupa için yüzde 2,1 olarak açıklandı.

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin de 2025-2028 arasında yüzde 2,5 ila yüzde 3 arasında büyüyeceği öngörülüyor.

Bu arada, Çin, Arjantin, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin büyüme oranının yıllar içinde neredeyse sabit kalması veya düşmesi de bekleniyor.

Ekonomistler, Almanya'nın bu yıl da büyüyeceğine güvenmiyor

Ekonomistler, 2025'te Almanya için yüzde 0,4, bir büyüme oranı bekliyor. Alman ekonomisi için 2026'da yüzde 1 ve 2028'de yüzde 1,3'lük büyüme oranı öngörülüyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke değerlendirmesinde, "Almanya'nın acilen büyümeyi yeniden artırabilecek farklı bir ekonomi politikasına ihtiyacı var. Almanya uluslararası lokasyon rekabetinde çekiciliğini büyük ölçüde kaybetti. Yeni hükümet, bunu piyasa odaklı reformlarla ele almalı." ifadesini kullandı.

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, "iki çeyrek art arda daralma" olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışında artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 için hafif bir büyüme bekliyor.

Almanya'da hükümet 29 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,3'e düşürdü.

Ankete, 4-18 Aralık 2024 tarihlerinde 125 ülkeden 1398 ekonomist katıldı.

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