'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmaları Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti
Bakan Selçuk, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" buluşmalarında, "Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Ocak'ta Ankara Atatürk Lisesi ile başlayan "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" buluşmalarına İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti.
Mezun ve öğrencileri buluşturduğumuz “Ziya Öğretmen Bizim Okul”da etkinliğimizin adresi bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ydi.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 22, 2021
Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler. pic.twitter.com/8JOGrRWUql
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mezun ve öğrencilerin çevrim içi olarak bir araya getirildiği "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliklerinin adresinin bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu aktardı.
Selçuk, buluşmaya ilişkin, "Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.