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Eğitim

'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmaları Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti

Bakan Selçuk, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" buluşmalarında, "Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.01.2021
'Ziya Öğretmen Bizim Okulda' buluşmaları Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Ocak'ta Ankara Atatürk Lisesi ile başlayan "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" buluşmalarına İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam etti. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mezun ve öğrencilerin çevrim içi olarak bir araya getirildiği "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" etkinliklerinin adresinin bu kez Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu aktardı.

Selçuk, buluşmaya ilişkin, "Uluslararası program ve faaliyetleriyle farkındalık oluşturan gençlerle faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Hepsine teşekkürler." ifadesini kullandı.

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