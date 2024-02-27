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Eğitim

Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da sertifika töreni ve öğretim yılı açılış programı düzenledi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türkçe eğitiminde başarılı olan öğrenciler için sertifika töreni ve 2024 öğretim yılı açılış programı düzenlendi.

Gökhan Kavak  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da sertifika töreni ve öğretim yılı açılış programı düzenledi Fotoğraf: Yunus Emre Enstitüsü

İstanbul

Sertifika törenine Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, YEE Abuja Koordinatörü Musa Erbaş, YEE kursiyerleri, Türk vatandaşları ve Türkiye mezunu Nijeryalılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Erbaş, YEE olarak Türkçe dilini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye ile Nijerya arasında kültürel köprüler kurmak amacıyla faaliyetlere devam ettiklerini dile getirdi.

Erbaş, "Bugün sadece bir sertifika töreni ve öğretim yılı açılış programı yapmıyoruz. Yunus Emre, hoşgörüsü ve insan sevgisiyle tanınan büyük bir şairdir. Onun felsefesinden ilham alarak, biz de hoşgörü ve sevgiyle, farklı kültürleri bir araya getirerek dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Sizlerin destekleriyle, Türk kültürünü Nijerya'da daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından, eğitimlerde başarılı olan öğrencilere Büyükelçi Bayraktar tarafından sertifikaları takdim edildi.

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