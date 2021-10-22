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Eğitim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Sonuçlar "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebilecek.

Sefa Şahin   | 22.10.2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet adresinden yapılan duyura göre, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adayların ikinci ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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