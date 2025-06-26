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Eğitim

YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinlikleri yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından koordine edilen ve bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe"nin 27-28 Haziran'da 81 ilde düzenleneceğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinlikleri yarın başlıyor

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlerce vatandaşın ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alacağı "Bilim Kafe" buluşmaları, bu yönüyle dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

"Bilim Kafe" buluşmaları ve bilim iletişimi ile üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması ile bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için buluşacağı "Bilim Kafe" etkinliği, 81 ilde 150'yi aşkın üniversiteyle yapılacak.

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Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşecek "Bilim Kafe" buluşmaları, İstanbul'da Valide Sultan Vapuru'nda, Düzce'de Kuyudüzü Köyünde, Ankara'da Eymir Gölü ve Kuğulupark'ta, Aksaray'da Zinciriye Medresesinde, Ağrı'da İshak Paşa Sarayında, Adıyaman'da Tarihi Tuz Hanında, Elazığ'da Harput Kalesi'nde, Kayseri'de Hunat Hatun Külliyesi'nde, Ordu'da fındık bahçesinde, Antalya'da çay bahçesinde, Adana'da cezaevinde, Erzincan'da Çırahane'de, Gaziantep'te Zeugma Müzesi'nde, Iğdır'da Tuz Mağarasında, Muş'ta tarihi Murat Köprüsü gibi yerlerin yanı sıra huzurevlerinde, millet bahçelerinde, tarlalarda, köy kahvelerinde de düzenlenecek.

Birçok konu başlığı bulunuyor

"Bilim Kafe" buluşmalarında üniversite hocaları halka açık mekanlarda bilimsel çalışmaları kolay ve anlaşılır şekilde vatandaşlara anlatacak.

Bu kapsamdaki buluşmalarda üniversite hocaları, "Yapay Zekanın Günümüze ve Geleceğe Etkisi", "Menopoz Sonrası", "Eşler Arasında Müzakere Yöntemleri", "Sanal Bağımlılık", "Vapurda İlk Yardım", "Kanser Tedavilerinde Yeni Yollar", "Sessiz Tehdit: Kene", "Evrende Su Arayışı" ve "Doğru Ekmek Yapımı" gibi birçok farklı konu hakkında vatandaşları bilgilendirecek.

Halka açık olacak etkinliklerde, katılımcılara üniversitelerde üretilen ürünlerin yanı sıra çay, kahve ve kurabiye ikramları yapılacak.

"Vatandaşlarımızı bu tarihi buluşmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, büyük bilim toplum buluşmasının hem topluma hem üniversitelere hem de öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Özvar, "27-28 Haziran tarihlerinde hocalarımız bilimi kampüsten köy meydanlarına, tarlalara, tarihi köprülere fındık ve çay bahçelerine, trene, vapura, maden ocaklarına taşıyacak. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve büyük buluşmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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