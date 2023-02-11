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Eğitim

YÖK'ten üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde bahar döneminde gerçekleştirilecek uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılar ve alınacak tedbirlerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.02.2023
YÖK'ten üniversitelerde uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama

Ankara

YÖK'ün yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.


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