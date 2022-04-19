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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Eğitim

YÖK, temel bilim alanlarına ilgiyi artırmak için harekete geçti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim programlarının mevcut durumunu değerlendirmek için toplantı düzenledi.

Mehmet Tosun   | 19.04.2022
YÖK, temel bilim alanlarına ilgiyi artırmak için harekete geçti

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yürütme Kurulu Üyeleri ile çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenler katıldı.

Toplantıda, temel bilim programlarının mevcut durumunun yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleşme puanı yüksek öğrenciler için temel bilimlerin özendirilmesi ve tercih edilebilir hale getirilmesi, araştırma ve teknoloji altyapısının mevcut durumu ile iyileştirme önerileri, eğitim ve öğretim kalitesi ve mezunların istihdamına ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

​YÖK Başkanı Özvar burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istenilen oranda olmadığını gözlemlediklerini, bu bölümlere ilginin artması için çözüm üreteceklerini ifade etti.

Özvar, toplantının, üniversitelerin temel bilim alanlarından matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinin mevcut durumunu değerlendirme, son zamanlarda öğrenci sayılarının azalması ve mezunlarının istihdam olanakları gibi sorunlara çözüm arama ve temel bilim bölümlerinde daha kaliteli bir eğitim ve öğretim vizyonu ortaya koyma konusunda yeni dönemdeki yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

YÖK temsilcileri, rektörler ve çeşitli üniversitelerden alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıyı, konunun en üst düzeyde gündeme alınmasının bir başlangıcı olarak gördüğünü kaydeden Özvar, Türkiye'nin Ar-Ge ve yenilikçilik performansının sürekliliği ve gelişimi için temel bilim alanlarına nitelikli gençlerin ilgisinin canlı ve devamlı tutulmasını sağlamak zorunda olduklarının altını çizdi.

Başkan Erol Özvar, "Temel bilimlerin araştırma faaliyetlerine ve katma değeri yüksek, inovatif ve yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine katkısı hepinizin malumudur. Temel bilimlerin, tıp, dişçilik, eczacılık gibi sağlık alanları, mühendislik alanları ve ekonomi üzerindeki etkisi yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, temel bilim programlarının daha cazip hale getirilmesi için katılımcılar tarafından görüşler de dile getirildi.

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