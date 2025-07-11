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Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, YÖK'ün onayladığı sınavlar arasına girdi

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları arasına girdi.

Şeyma Güven  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, YÖK'ün onayladığı sınavlar arasına girdi

Ankara

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni (CEFR) ile uyumlu olarak hazırlanan ve dört temel dil becerisini ölçen bilgisayar tabanlı e-TEP'in yükseköğretim alanında geçerli merkezi yabancı dil sınavları arasında yer almasına karar verildi.

Buna göre e-TEP, öğretim elemanı atamaları, doçentlik başvuruları, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma, yabancı dille eğitim yapılan programlar ve lisansüstü eğitim başvurularında mevzuatta belirtilen merkezi yabancı dil sınavı olarak kullanılabilecek.

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