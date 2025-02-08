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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Açıköğretim fakültelerini ihtiyacı olan vatandaşlarımızın açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz." dedi.

Abdullah Sarica  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
YÖK Başkanı Özvar: Açıköğretim fakültelerini ihtiyacı olan vatandaşlarımızın açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını belirtti.

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek."

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