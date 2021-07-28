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Eğitim

YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike Demirbağ, başarıya nasıl ulaştığını anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Melike Demirbağ, salgınla mücadele sürecinde canlı derslerin ve öğretmenleriyle iletişiminin kendisi için çok faydalı olduğunu söyledi.

Havva Dereağzı   | 28.07.2021
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike Demirbağ, başarıya nasıl ulaştığını anlattı

Konya

Konya Pema Koleji Fen Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Melike Demirbağ, AA muhabirine, elde ettiği birincilikle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Demirbağ, sıkı bir çalışma süreciyle başarıya ulaştığını anlatarak, "Ailem ve okulum beni her zaman olumlu yönde etkiledi. Rahatsızlık yaşadığım bir süreç olmadı. Dersi derste anlayanlardanım. Pandemi sürecinde canlı dersler ve öğretmenlerimle kurduğumuz iletişim benim için çok faydalı oldu. Ailem özgür alanıma saygı duyarak, destek olmayı tercih etti." diye konuştu.

Sınava hazırlık sürecinde sürekli yürüyüş yaptığını, deneme ve şiir türünde yazılar kaleme aldığını aktaran Demirbağ, basılmayı bekleyen bir kitabın da hazırlığını tamamladığını dile getirdi.

Demirbağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırmak istediğini belirterek, "Sınavlarda aldığımız derecelerden daha fazlasıyız. Kimsenin kendisini puanıyla tanımlamamasını tavsiye ederim." dedi.

Anne Nuray Demirbağ da çok yoğun çalışan kızından bu başarıyı beklediklerine işaret ederek, "Bizi çok onurlandırdı, mutlu etti. Bundan sonrası için de inşallah hedeflerine ulaşır, yapmak istediği her şeyi yapar." ifadelerini kullandı.



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