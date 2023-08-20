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Eğitim

YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında şampiyonluk elde eden öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler belli oldu.

Ahmet Sertan Usul  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

Ankara

Bu yıl düzenlenen YKS'nin TYT ile sözel ve eşit ağırlık (EA) puan türlerinde 1'er, sayısal puan türünde 2, YDT'de 5 olmak üzere toplam 10 aday 500 tam puan alarak birinci oldu.

Dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınav birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler de belli oldu.

AYT sayısal birincilerinden Konya-Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi mezunu Namık Emre Acar Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne, AYT EA birincisi Afyonkarahisar-Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici de Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

AYT sözel birincisi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ahmet Berk Takır, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, TYT birincisi Niğde-Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi mezunu Harun Durak da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı.

YDT birincilerinin tercihleri

YDT İngilizce birincisi İzmir-Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Metin Furkan Amarat, İTÜ'nün yapay zeka ve veri mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi İstanbul-Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi mezunu Emirhan Kılıç, Koç Üniversitesi ekonomi bölümüne yerleşti.

YDT Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba, Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü, YDT Arapça birincisi Konya-Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Hüseyin Furkan Erdem de 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandı.

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