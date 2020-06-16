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Eğitim

YKS adaylarına yönelik yeni çevrim içi deneme sınavları bu hafta yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için ikinci çevrim içi deneme sınavları, yarından itibaren başlayacak.

Selma Kasap   | 16.06.2020
YKS adaylarına yönelik yeni çevrim içi deneme sınavları bu hafta yapılacak

Ankara

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için ikinci çevrim içi deneme sınavları, yarından itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleri ile, üniversite sınavı yaklaşırken adayların zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, 12. sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunan TYT ve AYT deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

İlki, geçen hafta yapılan denemeler, bu hafta da sürecek. İkinci çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 17 Haziran Çarşamba, AYT oturumu 18 Haziran Perşembe, üçüncü çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınavlar, uygulandıkları günlerde sabah 7.30'dan akşam 23.59'a kadar istenilen saatte başlatılabilecek.

Kişiye özel eksik listeleri oluşturulacak

Açıklamaya göre, kimsenin birbirinin başarı sıralamasını görmeyeceği, katılan herkesin sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini öğrenebileceği deneme sınavlarını, tüm öğrencilerin tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan tamamlamaları gerekiyor.

Çevrim içi denemelerin sonunda, EBA Akademik Destek aracılığıyla öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden bir analiz yapılarak, kişiye özel eksik listeleri oluşturulacak.

Üniversite adayları, bu listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde eksiklerini gidererek, sınav yaklaşırken zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

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