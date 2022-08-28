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Eğitim

Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacağını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 28.08.2022
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının ardından başlatılan yeni eğitim yılı hazırlıkları sürüyor.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için illere ödenek gönderildi.

Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak.

Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak.

Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bunun yanı sıra 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak altyapı gibi ihtiyaçları karşılandı.

"Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım okul zilinden önce tamamlanacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını eksizsiz tamamlamak için çalışmaları yaz tatilinin ilk haftasında başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım, okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesi için ayrıldı."

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını hatırlatan Özer, şu ana kadar bin 400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfının öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmaları için hazırlandığını belirtti.

Özer, "Bu yıl sonunda hedefimize ulaşmış olacağız. Böylece okul öncesi eğitimde çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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