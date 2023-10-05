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Eğitim

Türk üniversitelerinin kalite güvencesi raporları Avrupa'ya açıldı

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kocabıçak, "Sistemin diplomaların tanınması süreçlerinde derecelerin tanınması, öğrencilerin hareketliliği, hibelerin ve kredilerin taşınabilirliği gibi karar türlerini desteklemek için rol üstlenmesini bekliyoruz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Türk üniversitelerinin kalite güvencesi raporları Avrupa'ya açıldı

Ankara

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, YÖKAK'ın yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesi sonucu oluşturduğu, "kurumsal dış değerlendirme" ve "kurumsal akreditasyon" raporlarının, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşunun (EQAR) veri tabanında yayımlanmaya başladığını bildirdi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bologna Süreci için önemli adımlardan biri olan EQAR tescilini, 3 Mart'ta başarıyla tamamladıklarını anımsatarak, Türkiye'deki üniversitelerin yükseköğretimde kalite güvencesi alanında uluslararası görünürlüğünün artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye'de yükseköğretimde kalite güvencesinden sorumlu kuruluşun YÖKAK olduğunu vurgulayan Kocabıçak, şöyle konuştu:

"YÖKAK'ın yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporlar, aynı zamanda EQAR veri tabanı olarak adlandırılan DEQAR'da yer alacak. Yapılan çalışma ile tescil sonrası tamamlanan değerlendirme süreçlerinin raporları, DEQAR'a yüklenmeye başlandı. 2022'de Kurumsal Akreditasyon Programı'nda bulunan 30 üniversite ile Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'na dahil olan 3 üniversitenin değerlendirme raporları söz konusu sistemde erişime açıldı."

Raporların İngilizce olarak da sisteme eklenmesi planlanıyor

Kocabıçak, yayımlanan raporların ilerleyen süreçte Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da sisteme eklenmesinin planlandığını söyledi.

EQAR kaydı sayesinde Türk Yükseköğretim Sistemi'nin Bologna İlerleme Raporları'ndaki yerinin daha da sağlamlaştığına işaret eden Prof. Dr. Kocabıçak, "Türk Yükseköğretim Sistemi, böylece raporlarda dış kalite güvence sisteminin gelişim aşaması uyum göstergelerinin en yüksek düzeyi olan Avrupa Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri (ESG) ile tamamen uyumlu seviyeye yükseldi." dedi.

Raporların DEQAR'da yayımlanmasının Türkiye'deki üniversiteler, akademisyenler ve araştırmacılar açısından yararlı olacağını vurgulayan Kocabıçak, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin ve programların tanınması konusunda kalite güvence ajansları, öğrenciler, tanıma bilgi merkezleri ve resmi kurumlar gibi birçok kesim bu veri tabanından yararlanabilecek. EQAR, bu veri tabanı aracılığıyla Avrupa yükseköğretim alanında dış kalite güvencesinin şeffaflığına katkıda bulunacak. Sistemin gelecekte özellikle diplomaların tanınması süreçlerinde derecelerin tanınması, öğrencilerin hareketliliği, hibelerin ve kredilerin taşınabilirliği gibi karar türlerini desteklemek için önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz."

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