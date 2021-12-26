Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,026.30
BTC/USDT
49,894.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer enerji alanında yüksek lisans yapmak isteyen 10 öğrenciyi Çin'e gönderecek.

Zeynep Beyza Kılıç   | 26.12.2021
Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Çin arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor.

Bu kapsamda Tsinghua Üniversitesi'nde 5 yıldır süren Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na 2022-2023 eğitim öğretim yılı için dahil olacak 10 öğrenci belirlenecek.

EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.

Programa üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ve doğa bilimlerinden Temmuz 2022'ye kadar mezun olacak öğrenciler başvurabilecek. Başvuranların ileri düzeyde İngilizce bilmesi ve genel not ortalamasının en az 2,5 olması gerekiyor.

Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları, Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Burs programı çerçevesinde 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan başvuru ücreti alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası hakkı bulunacak öğrencilere aylık 4 bin 500 yuan burs, gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin İngilizce öz geçmiş (pdf formatında), İngilizce not dökümü (onaylı ve PDF formatında), İngilizce bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgeleri "icc-human-capital@enerji.gov.tr" elektronik posta adresi üzerinden 6 Ocak'a kadar göndermeleri gerekiyor.

Değerlendirmenin ardından sonuçlar, mail yoluyla ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti

Benzer haberler

Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı

Türk öğrencilere Çin'de 'nükleer enerji' alanında yüksek lisans fırsatı