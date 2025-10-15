Dolar
41.84
Euro
48.69
Altın
4,200.79
ETH/USDT
4,118.30
BTC/USDT
112,517.00
BIST 100
10,355.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik telafi ve gelişim güçlendirme kursları hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla akademik telafi kursları ve gelişim güçlendirme kursları hayata geçirildi.

Şeyma Güven  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik telafi ve gelişim güçlendirme kursları hazırlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi, ilk ve ortaokul kademelerinde öğrenme kayıplarını giderme ve eğitim süreçlerinde sürekliliği sağlama hedefiyle açılacak kurslar, öğretmenler tarafından yüz yüze yürütülecek.

Kurslarda, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Mevsimlik Tarım İşçisi Aile Çocukları İçin Destek/Yaygın Eğitim Destek Programları" uygulanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek çalışmalar kapsamında okul öncesinde çocuğun yaş grubu ve göç ettiği zaman ilk ve ortaokul kademelerinde göç alan illerde göç dönemi ve sınıf düzeyi, daimi ikamet edilen illerde ise mevcut sınıf ve bir önceki sınıf düzeyi dikkate alınacak.

Bu doğrultuda hazırlanan 72 kurs modülü, "e-yaygin.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Uygulamayla mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları, öğrenme kayıplarının giderilmesi ve akademik ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye hızla artması beklenen enerji talebini karşılamada kapsamlı ve esnek "Türk yolu"nu benimsiyor
Türkiye genelinde bu yıl yağış verileri son 52 yılın en düşük seviyesine indi
Prof. Dr. Sözbilir, İzmir ve Batı Anadolu'daki sismik hareketliliği değerlendirdi
DMM, "Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri sınır dışı ettiği" iddiasını yalanladı
FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik telafi ve gelişim güçlendirme kursları hazırlandı

Tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik telafi ve gelişim güçlendirme kursları hazırlandı

İzmir'de fabrikalar meslek lisesi öğrencileri için okula dönüştü

MEB'in "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

MEB'den afetlere karşı okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı

MEB'den afetlere karşı okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı
MEB'in okul kıyafeti kararından öğretmen ve veliler memnun

MEB'in okul kıyafeti kararından öğretmen ve veliler memnun
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak

MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet