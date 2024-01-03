Dolar
29.74
Euro
32.44
Altın
2,032.15
ETH/USDT
2,222.20
BTC/USDT
42,894.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Eğitim

Şehit Uzman Çavuş Sancak'ın ismi Karabük'te köy okulundaki kütüphanede yaşatılacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ilkokulda oluşturulan kütüphaneye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın ismi verildi.

Orhan Kuzu  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Şehit Uzman Çavuş Sancak'ın ismi Karabük'te köy okulundaki kütüphanede yaşatılacak

Karabük

Harekat bölgesinde 29 Mayıs 2022'de şehit olan Sancak'ın silah arkadaşlarının da destek verdiği, yaklaşık 10 bin kitap ve şehidin fotoğraflarının yer aldığı Yazıköy İlkokulundaki kütüphane, törenle açıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yapılan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, şehidin annesi Hanım Sancak, dayısı Mustafa Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, komutanlar ve eğitimcilerin desteğiyle şehit Sancak'ın adını yaşatma adına kütüphanenin açıldığını belirtti.

Vatan topraklarının her metrekaresi uğruna nice destanların yazıldığını dile getiren Yazıcı, "Şehitlerimiz, bayrağımızın yıldızıdır. İnancımıza göre şehidimizin kanı, alimin mürekkebi, en kutsal değerlerdir. Kütüphanenin burada oluşturulmasında emek ve gayretlerini ortaya koyan komutanlarımıza, kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından okunan dua ve kurdele kesimiyle kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şehidin annesi törende duygusal anlar yaşarken, bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gurbetçi Meryem Bayram'ın ördüğü çorap ve atkılar Hakkari'de jandarma personeline dağıtıldı
Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi
Bakan Özhaseki: Afetten zarar gören şehirlerimizi afetlere dirençli hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti

Benzer haberler

Şehit Uzman Çavuş Sancak'ın ismi Karabük'te köy okulundaki kütüphanede yaşatılacak

Şehit Uzman Çavuş Sancak'ın ismi Karabük'te köy okulundaki kütüphanede yaşatılacak

Karabük'te bulunan "kumbara"dan yaklaşık 1400 yıllık 10 sikke çıktı

KARDEMİR'den "yerli ve milli" üretim vurgusu

Abant, Safranbolu, Amasra, Sapanca ve Taraklı 2024'e hareketli girecek

Abant, Safranbolu, Amasra, Sapanca ve Taraklı 2024'e hareketli girecek
Selin vurduğu Bozkurt'a kütüphane eczacılardan

Selin vurduğu Bozkurt'a kütüphane eczacılardan
Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik verilemiyor

Karabük'te fırtınada direklerin devrilmesi nedeniyle 18 köye elektrik verilemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet