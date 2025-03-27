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Eğitim

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi semineri iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullardaki öğretmenlerin 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan mesleki çalışma dönemindeki uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iptal edildi.

Buğrahan Ayhan  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi semineri iptal edildi

Ankara

Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzasını taşıyan "Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi"ne ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıya göre, MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler için okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine iptal edildi.

Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

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