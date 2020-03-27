Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
89,661.09
Altın
1,618.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek

MEB, özel kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ile uzaktan öğretim kurslarının, kursiyerlerinin talebi ve yeterli altyapılarının bulunması halinde teoriye yönelik derslerini uzaktan öğretim yoluyla yapabileceğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 27.03.2020
Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin özel öğretim kurumlarına iletilmek üzere illere yazı gönderdi. 

Söz konusu yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarının 30 Nisan'a kadar tatil edildiği hatırlatıldı.

Yazıya göre, 30 Nisan'a kadar özel okullarda önceden planlanan bursluluk sınavları, sürücü kurslarında teorik dersler sonrasında yapılan e-sınavlar ve direksiyon sınavları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kursları eğitimleri sonunda yapılan teorik ve uygulama sınavları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, hizmet içi eğitim merkezlerinde yapılacak kurs bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları yapılmayacak.

Yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kurslarının, yeterli altyapılarının bulunması halinde uyguladığı programların sadece teoriye yönelik dersleri, kursiyerlerin talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.

Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar 30 Nisan'a kadar kapalı olacak ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması halinde kurumda barınmalarına yönelik önlemler alınacak.

Bu süreçte özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve eğitim personelinin durumu, kurumda yapılan uzaktan öğretim ve daha sonra yapılacak olan telafi eğitimi çalışmaları da dikkate alınarak, Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümleri gereği Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanunu hükümleri çerçevesinde kurucu veya kurucu temsilcileri tarafından değerlendirilecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

Benzer haberler

Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek

Özel kurslar altyapısı uygunsa uzaktan eğitim yapabilecek

MEB, YKS'de sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti

Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz, önümüzdeki haftadan itibaren öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar

Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu
BİLSEM'ler sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı

BİLSEM'ler sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sağlık koşullarına bağlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sağlık koşullarına bağlı