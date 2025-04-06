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Eğitim

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

Buğrahan Ayhan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı.

Ülke genelinde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yapacak.

Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilde öğretmenler idari izinli sayıldı. Öğretmenlerin mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasının ardından iptal edilmişti. Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunularak yapılacak.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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