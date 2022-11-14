Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.
Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.