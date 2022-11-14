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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

İsmet Karakaş   | 14.11.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri bildirildi.

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