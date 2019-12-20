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Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

MEB, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 2-7 Ocak 2020'de alacak, atamalar ise 17 Ocak'ta yapılacak.

Burcu Çalık   | 20.12.2019
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 1. aşama başvuruları 2-7 Ocak 2020'de alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 10-16 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atamalar 17 Ocak 2020'de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 20 Ocak 2020'den itibaren yapılacak.

Bu başvurularda 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlara da özür tayini hakkı tanındı.

Eğitim kurumları ilan edilecek

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları, Bakanlığın "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak.

Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 29 Şubat 2020 tarihi esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer
nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve bu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerindeki başvuru formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 3 Şubat 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 7 Şubat 2020'ye kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak. 

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