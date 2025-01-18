MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotu hazırlandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kapsamında bazı dizi ve film oyuncularının bulunduğu kamu spotu hazırlandı.
Ankara
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotunda, bazı dizi ve film oyuncuları MSÜ ile sınav takvimine yönelik bilgiler verdi.
Kamu spotunda MSÜ'ye ilişkin görüntülere de yer verildi.
Sınav takvimi
Adaylar başvurularını 27 Ocak'a kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "www.osym.gov.tr" üzerinden yapabilecek.
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar günü yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.