Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi mezunları, vefatının 4. yılında ilim adamı Prof. Dr. Ali Özek'i andı
Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi mezunları ölümünün 4. yılında, İslami ilimler alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Ali Özek’i yad etti.
İstanbul
Ezher Üniversitesi mezunları, Özek'in hayatı ve eserlerinin anlatıldığı "İlme Adanmış bir Ömür" konulu konferans düzenledi.
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Doç. Dr. Aydın Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Özek’in ilim ve kültür hayatı ile faaliyetlerinden söz etti.
Yıldırım, Özek ile 1994 yılında İslami İlimler Araştırma Vakfında, Özek'in verdiği "Keşşaf Tefsiri" derslerinde tanıştığını anlattı.
Özek'in derslerinde "modern bir seyyah" olduğunu ifade ettiğini aktaran Yıldırım, "Özek hocadan yakın tarihle ilgili çok ilginç bilgiler edindim." dedi.
Yıldırım, Özek'ten Mısır'daki Türk kökenli ailelerle tanışmasını dinlediğini belirterek Özek'in belagat alanında dersler vermesine rağmen uzun konuşmayı sevmediğini dile getirdi.
Özek'in öz ve anlamlı konuştuğuna dikkati çeken Yıldırım, Özek'in Mısır'da Ezher'de yaptığı yüksek lisansta dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın imzasının olduğunu söyledi.
Yıldırım, Mısır'da o dönem bir Türk'ün yüksek lisans yapmasının son derece önemli olduğunu belirterek Özek'in Abdunnasır imzalı yüksek lisans diplomasının da Mısır'ın İstanbul'daki Konsolosluğunda verildiğini ifade etti.
Öğretim Görevlisi Yıldırım ayrıca "Ali Özek" adının bir ilahiyat fakültesi veya imam hatip lisesine verilmesinin uygun olacağı görüşünü dile getirdi.
El-Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EZDER) Başkanı Ekrem Düzcan da AA muhabirine yaptığı açıklamada konferansı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ezher Üniversitesi son dönem mezunlarından Vedih Akbaş da 2019'da Ezher'den mezun olduğunu, Özek'i konferans vesilesiyle tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.
"Bilge ve alim bir insanı tanımak güzeldi"
Akbaş, "1950 yılında Kral Faruk dönemini görmesi ve Cemal Abdunnasır dönemine denk gelmesi açıkçası Özek'in hayat hikayesini dinlettiriyor. Bilge ve alim bir insani tanımak güzeldi." dedi.
Ezher mezunlarından Emin Şekerci de "Özek hocanın entelektüel bir kişiliğinin olduğunu sanata önem verdiğini ve renkli bir kişiliği olduğunu öğrendik." diye konuştu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, mezunlardan Dr. Rebi Ebu Iyd ed-Dımyati'nin dua etmesinin ardından sona erdi.
Prof. Dr. Ali Özek kimdir?
Ali Özek, 1932'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941'de Çaltılar İlkokulunu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği Antalya'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an-ı Kerim öğrendi ve 1944'te hafız oldu.
Özek, daha sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrendi; bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.
1950'de Mısır'a giden Özek, 1951'de Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesini bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yapmasının ardından İzmir'e döndü.
Özek, 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü 1966'da bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti.
Edebiyat doktoru unvanını 1973'te alan Özek, 1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğüne getirildi ve 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü.
Özek, 1986'da doçent, 1991'de profesör olurken Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı'nda tefsir ve belagat dersleri verdi, 1998 yılında emekli oldu.
Kazakistan'ın Almatı şehrinde 1994-2002 yıllarında Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, 17 Nisan 2021'de İstanbul’da vefat etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.