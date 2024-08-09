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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Roblox ve Instagram platformlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, oyun platformu Roblox'un ve sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Buğrahan Ayhan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Roblox ve Instagram platformlarına ilişkin açıklama

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital çağda, çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha büyük bir önem taşıdığını, okulların, öğretmenlerin ve eğitim öğretim ortamlarının yanında bilhassa sosyal medya mecralarının da çocukların gelişiminde etkili olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz."

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