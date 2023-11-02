LGS merkezi sınavı 2 Haziran 2024'te yapılacak

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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS merkezi sınavının tarihinin "2 Haziran 2024" olarak belirlendiğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Selma Kasap  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS merkezi sınavının tarihinin "2 Haziran 2024" olarak belirlendiğini açıkladı

Ankara

Bakan Tekin, AA muhabirine LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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