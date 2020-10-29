Euro
9.74
Dolar
8.30
BIST 100
1,126.99
Altın
1,878.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "97 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan Cumhuriyet, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanettir." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 29.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden öğrencilere seslendi.

                    

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılında TRT EBA ekranlarında, öğrencilerle olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuk, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Peki sizce Cumhuriyet ne demektir? 'Halkın, kendini yönetim şekli' diye anlatmışlardır derslerde size. 97 yıl elbette tek bir cümleye sığmaz. Cumhuriyet, insan merkezli bir yönetim şeklidir. Gücünü insandan, insanlardan, yani bizlerden alır." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Cumhuriyetin her sesin, herkesin yer aldığı birlikte yaşama imkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece kendi varlığın için değil, başkalarının var olması için de emek vermektir. Kendi hakkını savunduğun kadar sınıf arkadaşının hakkına da sahip çıkmaktır. Hakkına sahip çıktığın kadar sorumluluklarını da yerine getirmektir.

Cumhuriyetin hayatlarımıza kattığı değeri, bugün bir kez daha düşünmemiz gerekli. 97 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan Cumhuriyet, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanettir. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yediden yetmiş yediye Cumhuriyet'i bize emanet eden herkese teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite hastalarına Kovid-19 uyarısı
Almanya'da 16 bin 774 kişiyle en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti
Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Afrika'da son 24 saatte 12 bin 56 kişide Kovid-19 tespit edildi

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'dan öğrencilere seslendi: Cumhuriyet atalarımızdan bize en kıymetli emanet

MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

MEB, okullarda yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mesleki eğitimde şehre özgü model üzerinde çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Mesleki eğitimde şehre özgü model üzerinde çalışıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına ilkokul fotoğrafıyla katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Nasıl başladı, nasıl bitti' akımına ilkokul fotoğrafıyla katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şimdiye kadar 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şimdiye kadar 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi