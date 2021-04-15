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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ortak basın toplantısı düzenliyor
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 42 bin 873 öğrenciye daha tablet bilgisayar yolladıklarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet desteği kapsamında 42 bin 873 öğrenciye daha tablet bilgisayar ulaştırıldığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 15.04.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 42 bin 873 öğrenciye daha tablet bilgisayar yolladıklarını açıkladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, 12. faz dağıtım toplantısında, tablet bilgisayarların ulaştırıldığı illerin yöneticileri ile video konferans üzerinden toplantı yaptı.

Selçuk, 62 ile gönderilen cihazların içinde öğrencilerin canlı dersler ve EBA platformundan yararlanabilmeleri için 25 GB internet paketi bulunduğunu belirterek, uzaktan eğitimdeki alternatif sistemleri ve kaynak destekleriyle her bir çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Erişim konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve desteği devam ettireceklerini aktaran Selçuk, "500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık." ifadesini kullandı.

"Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz"

Selçuk, dağıtımların öğrenci ailelerinin maddi durumu, kardeş sayısı, akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde adil şekilde gerçekleştirilmiş olmasından mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar haricinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilen bu dönemde de sürecin en başından bu yana olduğu gibi ek kaynaklar sunarak, tablet ulaştırarak, EBA Destek Noktaları'nın sayısını artırarak öğrencilerin her an yanında olduk. Çocuklarımız kıymetli, öğretmenlerimiz kıymetli. Bakanlığımızın tüm birimleri bu dönemde onlara destek olmak için olağanüstü çaba sarf ediyor.

Her kademedeki öğrencimize özel ek kaynaklar oluşturuyor ve onlarla paylaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanındayız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımızla, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle EBA Destek Noktaları'mızla her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz."

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