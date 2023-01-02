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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Bakan Özer, özel öğretim kurumları zamlarına ilişkin, "Bu hafta TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Selma Kasap   | 02.01.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer'den özel okulların 2023 ücretlerine ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarına ilişkin zamların ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek "Bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra oluşacak zammı özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek tekrar olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Özer, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda "Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı"nın ardından, basın mensuplarının özel okulların 2023 zam oranlarına ilişkin karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız, sadece 2023 yılında özel öğretim kurumlarının ücretinin ne olacağı değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha kaliteli hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE-TÜFE oranları belirlendikten sonra da oluşacak zammı, tekrar özel öğretim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek olgunlaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda özel öğretim kurumlarının zammının ne olacağı ile ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil."

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