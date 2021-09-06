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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılıyor.
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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması ve sağlıkla geçmesi dileğinde bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 06.09.2021
Milli Eğitim Bakanı Özer, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün güzel ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 2021-2022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin." ifadelerini kullandı.

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