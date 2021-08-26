Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
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📢 Bakan Özer’den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi— MEB (@tcmeb) August 25, 2021
“2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.” pic.twitter.com/wOljjt8Z7J