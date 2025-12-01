Dolar
Eğitim

MEV, AB destekli "YouthGreen 5.0" projesini hayata geçirecek

Milli Eğitim Vakfı (MEV) koordinatörlüğünde, "YouthGreen 5.0-Yeşil Beceriler ve Döngüsel Ekonomi ile Adil Geçiş" projesi başlatılacak.

Eylül Aşkın Akçay  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
MEV, AB destekli "YouthGreen 5.0" projesini hayata geçirecek

Ankara

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje ile gençlere yeşil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılması ve gençlerin çevre dostu kariyer planlaması oluşturmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) 250 bin avro fon desteği alınan proje 24 ay sürecek.

MEV Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çelik, çalışma ile gençlerin yeşil beceriler kazanmalarını, girişimcilik fırsatlarına erişmelerini ve yapay zeka tabanlı kariyer araçlarıyla geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaklarını belirtti.

MEV'e bağlı okullarda çevre bilinci, iklim okuryazarlığı ve toplumsal sorumluluk derslerinin sürdüğünü ifade eden Çelik, projenin, MEV'in öncelik verdiği birçok alanı bir araya getirdiğini kaydetti.

