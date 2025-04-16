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Eğitim

Meslek lisesi öğrencileri İzmir'de en iyi kaynağı yapmak için yarıştı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Geneli Liseler Arası Kaynak Yarışması'na katılan meslek lisesi öğrencileri, en iyi ve doğru kaynağı oluşturmak için tezgah başında ter döktü.

Fırat Özdemir  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Meslek lisesi öğrencileri İzmir'de en iyi kaynağı yapmak için yarıştı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Kemalpaşa ilçesindeki Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yarışmaya çeşitli illerden 14 meslek lisesinin metal teknolojileri bölümünde öğrenim gören 14 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, jüri eşliğinde uluslararası geçerliliğe sahip Kaynak Yöntem Şartnamesi'ndeki kriterlere uygun, 3 milimetre yüksekliği, dikiş ve çatım düzgünlüğüne sahip sanayi tipi kaynaklarını gerçekleştirmeye çalıştı.

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En iyi ve doğru kaynağı yapmak için makina başına geçen öğrenciler, derece elde etmek için tezgahta 30 dakika ter döktü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, programda yaptığı konuşmasında, sanayi kuruluşları ve işletmelerin ara eleman konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitimdeki öğrenci oranının artırılması ve iyi eğitim almış öğrencilerin yetiştirilmesinin gerektiğini ifade eden Derse, bu kapsamda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Ardıç ise Türkiye'de ilk liseler arası kaynak yarışmasını okul olarak düzenlediklerini anlattı.

Ardıç, amaçlarının nitelikli ve yüksek katma değer üreten gençleri geleceğe kazandırmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Metal alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, sanayide en fazla ihtiyaç duyulan ve aranan elemanlar. Metal bölümü öğrencilerimize gerçek zamanda uygulama ile alandaki yeteneklerini, hünerlerini ve teknik bilgilerini sergilemeleri için alan açmayı amaçlıyoruz. Bu misyona uygun olarak yarışmayı düzenliyoruz."

Ankara'daki Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan öğrencisi Muhammet Talha Balıkçı, kendi alanında ilk defa bir yarışmaya katıldığını belirterek, heyecanlı bir yarış olduğunu söyledi.

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mecid Talha Baş da kendi alanında yarışmanın güzel olduğunu, mesleğini ilerletmeyi hedeflediğini kaydetti.


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