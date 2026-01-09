MEB'in "ÖğretmenİZ" dergisinin 8'inci sayısı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ÖğretmenİZ" dergisinin "Geleceği yeşerten bir medeniyet bilinci" temalı 8'inci sayısı yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini görünür kılmak, iyi uygulamaları paylaşmak ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla hazırlanan "ÖğretmenİZ" dergisi, yeni sayısıyla dijital platformda yayımlandı.
İz bırakan öğretmenlerin ortak hafızası olma hedefiyle yol alan "ÖğretmenİZ" platformu, bu sayıyla birlikte ikinci yılını geride bıraktı. Ana teması "Geleceği Yeşerten Bir Medeniyet Bilinci" olarak belirlenen yeni sayıda, doğayla uyumlu yaşam anlayışını esas alan, çevreyi korumayı ve sürdürülebilirliği eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak gören yaklaşım benimsendi.
Seyahat yazıları bölümünde Konya ve Kaz Dağları üzerinden tarih, doğa ve insan arasındaki bağ, kültürel miras ile çevre bilinci işleniyor. Sayıda ayrıca Anadolu irfanının güçlü sesi Yunus Emre, insanı merkeze alan anlayışı ve evrensel mesajlarıyla özel bir içerikle yer alıyor.
Eğitimde çağın gerekliliklerine odaklanan yazılar arasında yer alan "Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Üstbiliş ve Öğrenmeyi Öğrenme Becerisi", bireyin yaşam boyu öğrenme sürecindeki rolüne dikkati çekiyor.
Sanatsal içeriklerle zenginleşen 8'inci sayıda, Filistin direnişine adanan ve Hanzala'ya yazılan "Direnişin Çocuk Hali" adlı şiirin yanı sıra öğretmenlerin resim ve fotoğraf çalışmaları da yer alıyor.
Başarı hikayeleri bölümünde, atık malzemeleri müzik aletlerine dönüştürerek öğrencilerde çevre bilinci ve sanatsal farkındalık oluşturan çalışmayla, eğitimde sürdürülebilirlik ve yaratıcılığın önemine vurgu yapılıyor. Anılar bölümünde ise geleneksel çocuk oyunlarını yaşatan öğretmen hatıraları, kültürel sürekliliğin eğitim yoluyla aktarılışını yansıtıyor.
Bununla birlikte dergide Bakanlıktan ve dünyadan derlenen güncel eğitim haberlerine de yer veriliyor.