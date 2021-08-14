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Eğitim

MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların 24-30 Ağustos'ta yapılabileceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 14.08.2021
MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılabilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

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