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Eğitim

MEB'den "100. Yıl ve Eğitim" temalı kısa film yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, il milli eğitim müdürlükleri arasında "100. Yıl ve Eğitim" temalı kısa film yarışması düzenlenecek.

Selma Kasap  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
MEB'den "100. Yıl ve Eğitim" temalı kısa film yarışması

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışma ile milli eğitimin öneminin kavratılması amaçlanıyor.

Yarışmada, il milli eğitim müdürlükleri kendi ekibini kuracak. Filmlerde öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına görev verilebilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri, yarışma kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak danışmanlık ve ekipman desteği alabilecek.

"100. Yıl ve Eğitim" temalı kısa film yarışması "deneysel", "belgesel" ve "canlandırma" türlerinde hazırlanarak değerlendirmeye alınacak.

Yarışmaya 22 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ödül almaya hak kazanan ekipler için 10 Aralık 2023'te Ankara'daki MEB Şura Salonu'nda tören düzenlenecek.

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